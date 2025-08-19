Ц СКА 1948 осъществи хитов трансфер. Числото се подсили с грузинския национал Лаша Двали. Сделката анонсира клубният собственик Цветомир Найденов.

Лаша Двали е свободен агент, след като през лятото напусна АПОЕЛ Никозия. 30-годишният централен защитник игра за кипърския гранд през последните три сезона. Преди това пък бе част от унгарския Ференцварош.

В богатата му визитка личат още латвийският Сконто, английският Рединг, турският Касъмпаша, германският Дуисбург, казахстанският Иртиш, както и полските Шльонск Вроцлав и Погон Шчечин.

Той има 45 мача и един гол за националния отбор на Грузия, за който блестя на европейското миналото лято.

"Грузинският майстор", написа в типичния си, но доста изтъркан стил Цеката под видео с изявите на Лаша Двали, който е 21-вото ново попълнение в бистришкото четирибуквие.

В същото време селекцията на най-титулуваната и обезтирена абревиатура в „червено” все още не може да се обзаведе с нито едно читаво и известно име и след 4 изиграни мача е с мижавите 3 точки и още няма победа.