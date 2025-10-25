К евин Де Бройне вече има 3 гола в Серия А с екипа на Наполи, но сякаш не всичко е наред. Шампионът на Италия преживя истинска катастрофа в Айндховен през седмицата, където загуби от ПСВ с 2:6. Макар че е едва края на октомври, „партенопеите“ не са изглеждали толкова зле в защита под ръководството на Антонио Конте. Отборът няма суха мрежа в 8 поредни мача и в момента не може да разчита на един от основните си стълбове към скудетото през миналия сезона. Конте съвсем ясно вжида за какво става въпрос и след фиаското в Шампионската лига се оплака, че има твърде много нови играчи, които се нуждаят от време. Треньорът получи пълно доверие от президента Де Лауртентис през лятото, за да направи културна революция в Наполи. Целта е клубът да се качи на следващото стъпало от развитието си. Засега отговорът на терена е незадоволителен и насочва вниманието към един друг въпрос: Оправдан ли беше трансферът на Де Бройне?

Добре известно е, че белгиецът пристигна край Везувий без трансферна сума. Обикновено такива играчи като него биха били от полза за всеки отбор. Проблемът е, че Наполи трябва напълно да смени стила си, за да има ползва от 34-годишния плеймейкър. За момента той се затруднява да се превърна в лидерът, който всички очакват да видят. Причините са комплексни. От една страна, Де Бройне още не е в най-доброто си физическо състояние. От друга – не е свикнал с новите си съотборници, а и те с него. Има и нещо друго, което също не е за пренебрегване. През последните 10 години Де Бройне играеше в Манчестър Сити, където водещ е атакуващият стил на игра, с много притежание на топката доминация в половината на съперника. В Наполи ситуацията е различна, а Серия А не е Висшата лига. На Ботуша тактика е на първо място и важи максимата: „Победител е този, който страда най-малко и се защитава най-добре“.

Първоначално изглеждаше, че Конте е намерил мястото на Де Бройне, след като смени схемата, да за играе с петима халфове в 4-1-4-1. Контузията на мотора в средата на терена Станислав Лоботка обаче развали машината. Това важи и за някои от другите ключови футболисти, като Скот Мактоминей. Конте смени и позицията на шотландеца заради Де Бройне. Сега той играе по-близо до крилото и влиза към вътрешността на терена. Двамата с Де Бройне разменят позициите си, за да се запази широчината в атаката на Наполи. Вероятно е време за нов експеримент. Може би Кевин трябва да играе като втори нападател или още по-просто – Конте да се върне към схема с трима в халфовата линия. Ротациите и балансът са ключът за нов успешен сезон на Наполи, а сега наред е ново изпитание в лицето на Интер.

Още четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX