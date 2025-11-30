Ф ИФА и международният футболен борд (IFAB), който отговаря за състезателния правилник, готвят промяна в него с цел ограничаване на симулациите. Предвижда се, че всеки път, когато медицинският екип влезе на терена, за да окаже помощ на играч, той ще трябва да изчака две минути, преди да се върне в състава на своя отбор. Ще има обаче две изключения: това правило няма да може да се прилага, ако е замесен вратарят или ако съдията се намеси, показвайки жълт или червен картон на футболиста, отговорен за нарушението, довело до прекъсване на играта. Новото правило ще бъде въведено експериментално на турнира за Арабската купа в Катар, който започва на 1 декември.

„IFAB и ФИФА обмислят експерименти, за да направят футбола по-привлекателен, вълнуващ и приятен както за зрителите, така и за всички заинтересовани страни. Забелязах, че от 1 юли, когато беше променено правилото, че вратарят не може да държи топката повече от осем секунди, в противен случай щеше да има ъглов удар срещу отбора, никой не е бил наказан. Те разбраха, че правилото трябва да се спазва и то донесе големи ползи. Това доведе до друг експеримент, който според мен ще бъде спазен и ще бъде полезен срещу симулациите: ако играч е контузен и медицинският щаб е влязъл на терена, играчът ще напусне терена и ще остане извън него след подновяването на играта за две минути“, каза легендарният рефер Пиерлуиджи Колина, шеф на съдиите към ФИФА в момента.