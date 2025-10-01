С лед като през уикенда загуби от Кристъл Палас за първенство, във вторник Ливърпул претърпя второ поредно поражение, отстъпвайки с 0:1 от Галатасарай на "Али Сами Йен" във втория кръг от груповата фаза на Шампионската лига. След края на мача турският клуб намери оригинален начин да "закачи" Ливърпул, като перефразира известния химн на мърсисайдци “Никога няма да вървите сами” (You’ll Never Walk Alone - на англ.).

You'll never walk alone, but sometimes you walk out without points 🤷‍♂️#UCL pic.twitter.com/oFsyQ2xfSv — Galatasaray EN (@Galatasaray) September 30, 2025

“Никога няма да вървите сами, но понякога си тръгвате без точки” (You'll never walk alone, but sometimes you walk out without points - на англ.), написаха от Галатасарай в профила си в X.

Турците обаче не спряха дотук, а допълниха, че “Единственото ви чудо в Истанбул си остава това през 2005 г.”, визирайки епичния триумф на Ливърпул над Милан във финала на Шампионската лига, дошъл след обрат от 0:3.