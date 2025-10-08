З ащитникът на Реал Мадрид Дийн Хаусен отпадна от състава на националния отбор на Испания за световните квалификации с Грузия в Елче (11 октомври) и с България във Валядолид (14 октомври), написа вестник "Марка". Централният бранител е пристигнал на лагера със симптоми на мускулна умора и вече напусна тима, за да се стигне до сериозна контузия.

Той е заменен в състава на Луис де ла Фуенте от защитника на Атлетик Билбао Аймерик Лапорт. Последният се завръща в тима на Испания, за който не е играл от ноември миналата година.

Дийн Хаусен стана поредният футболист на Испания, който отпадна за световните квалификации, след Ламин Ямал, Нико Уилямс, Родри. Контузен е още Гави, а Алваро Мората не бе извикан от селекционера Де ла Фуенте./БТА