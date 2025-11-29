Ювентус стигна до обрат с два гола на Кенан Йълдъз

Ю вентус победи с 2:1 Каляри в мач от 13-ия кръг на Серия А. Тимът на Лучано Спалети, който записа равенства в последните си два мача, се върна към успехите след обрат.

Каляри поведе в 26-ата минута. Марко Палестра отне топката от Филип Костич и подаде към Себастиано Еспозито, който бе точен. Само минута по-късно обаче Юве изравни. Кенан Йълдъз се разписа с хубав удар за 1:1.

В 29-ата минута домакините трябваше да правят принудителна смяна, след като Душан Влахович получи контузия. В добавеното време на първото полувреме Ювентус стигна до втори гол. Йълдъз отбеляза втория си гол с нов хубав удар.

След почивката Ювентус пропусна няколко възможности. Франсиско Консейсао имаше няколко шанса, но не успя да отбележи, а Теун Коопмайнерс също пропиля добра възможност.

Ювентус остава на 7-о място с 23 точки. Каляри е на 14-о с 11.