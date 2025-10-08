М айката на Килиан Мбапе Файза Ламари говори за сина си пред вестник "Льо Паризиен" на организирана кръгла маса, озаглавена "Майки на шампиони". На нея присъства и майката на четирикратния олимпийски шампион и световен рекордьор в плуването Леон Маршан - Селин Боне.

"Когато беше на шест години, Килиан беше различен, мечтател. Той беше на един турнир и аз видях, че не е като другите. Записах го и на музика и театър, защото знаех, че мрази това, но исках да види нещо различно. С баща му бяхме строги, докато напусна къщата на 14 години, за да отиде в академията на Монако. Културата на усилието е задължителна", разказва майката на нападателя на Реал Мадрид.

"Килиан се чувства много по-добре на терена, отколкото извън него. Всъщност, извън терена той няма личен живот, но сам си го е избрал. Винаги съм разделяла професионалната му кариера и човека, в който се превърна. Това ме впечатлява най-много - как успява да планира сезона си, да се справя със силните и слаби моменти", казва тя.

"Минала съм през всички състояния. Имах разговор с него миналата година, когато нещата не вървяха добре. Попитах го дали иска да си има приятелка. Той ми отговори: "къде виждаш жена в този хаос?" Случвало му се е да шофира по околовръстното малко пежо, само за да види какво е. Дори не може да ходи вече по улиците, това ме натъжава", не крие майката на Мбапе.

"Той плаща скъпо за някои неща. В момента на историята в Стокхолм (шведските медии пишеха през есента на 2024, че Мбапе е изнасилил местно момиче) заминах с 35 приятелки на остров, за да празнувам 50-годишнината си. За няколко месеца напълнях с 12 кг, бях обидена. Имам доверие на Килиан, но го попитах: "Направи ли го?", той ми отговори: "Свърши ли с глупостите си? Това е единственото пътуване, което не организирахме сами и си плащаме последствията", спомня си Ламари.

"Итън (Малкият брат на Килиан) е зрял. Той е с осем години по-малък от Килиан и започна на 10 години в ПСЖ. Станахме богати за един ден и Етан не правеше нищо, животът си течеше. Тогава му казах, че фамилията му вече е заета, но не и името. Това, което ме радва днес, е да го виждам щастлив, като сега в Лил, когато вкара гол на ПСЖ за 1:1 пред погледа на брат си. Двамата се разбират отлично и отвъд спорта", сигурна е Файза Ламари/ БТА