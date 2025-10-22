К илиан Мбапе се намира в невероятна форма. С 15 гола в 11 мача, французинът прави най-добрият старт на сезона в своята кариера. Той се разписа срещу всеки един от съперниците на Реал Мадрид дотук, с изключение на новака в Ла Лига Овиедо. В Шампионската лига вкара два пъти във вратата на Марсилия (2:1), а след това наниза хеттрик в Казахстан срещу Кайрат (5:0). Статистиката показва, че Мбапе е отбелязал над половината от головете на „лос бланкос“ или 55,6%. Нападателят прави значителен прогрес в сравнение с дебютната си кампания с белия екип. Тогава на същия етап от сезона Мбапе имаше „само“ 7 гола или 30,4% от общия брой на Реал Мадрид. Истината е, че на „Бернабеу“ не са имали такъв решаващ играч от Карим Бензема насам. В последния си сезон в Мадрид (2022/23) Бензема стартира с 10 гола в първите си 9 мача. Дори той не може да се сравнява с чудовище като Кристиано Роналдо. Португалецът държи рекорда за най-силен старт на сезона в Реал Мадрид. Той започна 2014/15 със 17 гола до деветия кръг.

Мбапе продължава да следва примера на своя идол и след победата срещу Хетафе през уикенда вече има 59 гола в 70 мача за Реал Мадрид. Това е добра отправна точка да сравним двама от най-добрите нападатели през XXI век. Подобно на дебютния сезон на Роналдо през 2009/10, първата година на Мбапе в Мадрид също завърши без трофеи. Докато Кристиано пропусна много мачове заради контузии и достигна своя 70-и мач чак през февруари на втория си сезон, Мбапе е почти постоянен титуляр, и то в натоварен календар с разширен формат на Шампионската лига и проведено през лятото Световно клубно първенство. Статистиката обаче е на страната на Роналдо. Както показва и таблицата, португалецът има повече голове и асистенции в първите си 70 мача, а освен това е вкарал и с две дузпи по-малко. Това обаче не бива да обезкуражава Мбапе, който притежава достатъчно класа, за да води Мадрид към целите му през сезона.

