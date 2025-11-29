Б ившият футболист на Лудогорец Игор Тиаго продължава да впечатлява с изявите си във Висшата лига. Нападателят вкара два гола за успеха на тима си Брентфорд с 3:1 срещу Бърнли. Тиаго вече има 11 гола от началото на сезона, а пред него при голмайсторите е само голямата звезда на Манчестър Сити Ерлинг Холанд.

Тиаго игра за Лудогорец между януари 2022 и януари 2023, записвайки 55 мача, 21 гола и 11 асистенции. Лудогорец го продаде на белгийския Брюж за около 11 милиона евро, а след още година бразилецът премина в Брентфорд срещу 33 млн. евро. Нападателят почти не игра в първия си сезон заради контузия, но през този не спира да бележи.

След мача с Бърнли мениджърът на Брентфорд Кийт Андрюс бе попитан дали е очаквал такъв сезон, като отговори: „По-скоро не, ако трябва да бъда честен. Не е нормално футболисти от българското или белгийското първенство да имат такъв отпечатък върху Висшата лига, когато се завръщат след една година лечение на контузия. Щях да ви гледам в очите и да ви лъжа, ако бях казал нещо различно. Знаех, че той ще изпъква на терена заради физическата си мощ и футболните си качества, но броят на головете му и цялостното му представяне са наистина много, много впечатляващи.“