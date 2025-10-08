И спанският футболен колос Реал Мадрид наистина обмисля промяна на названието на клубния си стадион "Сантяго Бернабеу“, съобщава Sport.es, цитиран от БТА.

От миналата година упорито вървят слухове, че митичното съоръжение на 15-кратния европейски шампион може да бъде съкратено само на "Бернабеу“, като по този начин ще бъде премахнато името на легендарния футболист, треньор и президент на Белия балет.

Маркетинг стратезите в Реал считат, че този ход би улеснил запомнянето на името на стадиона, което би довело до разширяване на фенбазата и финансов растеж за бранда на гранда. Някои членове на клуба и запалянковци обаче се противят на промяната.

Ремонтът на стадиона, който струваше над 1,3 милиарда евро, започна през 2019 г. Реновираният има капацитет от 85 454 зрители.