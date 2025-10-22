Н осителят на "Златната топка" Усман Дембеле ознаменува по впечатляващ начин завръщането си в игра за Пари Сен Жермен. Френският национал се появи в игра като резерва и отбеляза гол при разгромния успех със 7:2 над Леверкузен в мач от Шампионската лига, след което не скри усмивката си пред медиите.

След края на двубоя, Дембеле коментира и физическото си състояние. „Имах време да се възстановя добре от тази контузия, все още не съм на 100%, но се надявам да се завърна много добре на терените“, обясни крилото.

В микс зоната след мача Дембеле беше попитан дали би искал неговият приятел и сънародник Килиан Мбапе един ден да спечели "Златната топка". Отговорът му беше бърз и категоричен, изпълнен с похвали за звездата на ПСЖ.

„Той я заслужава, предвид кариерата му. Прави отличен старт на сезона, не спира да вкарва голове. Той ми е приятел, надявам се да продължи така. Надявам се един ден да спечели "Златната топка“, заяви Дембеле.