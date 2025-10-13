А бсолютният хит в настоящите световни квалификации – Фарьорските острови, постигнаха трета поредна победа в своята група L.

В неделната сесия на цедката за Мондиал 2026 на стадион „Торсволур” в столицата Торшван националният тим на страната, чиято територия на 18-те й вулканични острова е почти 100 пъти по-малка от тази на България, а цялото й население наброява колкото това на Пазарджик, удари с 2:0 Чехия и се изкачи на второ място в класирането с 12 точки.

Головете за домакините, които преди 3 дни разказаха играта на Черна гора с 4:0, тази вечер вкараха Ханус Сьоренсен (67) и Мартин Агнарсон (81). За чехите, които са втори с 13 точки, точен бе Адам Карабец (78).

Лидер е Хърватия с 16 пункта след 3:0 над Гибралтар.

В група C Шотландия надви 2:1 Беларус, на чиято врата бе цесекарят Фьодор Лапоухов. Неговият съотборник при „армейците” Йоанис Питас този път не успя да се разпише за своя Кипър при 4:0 над Сан Марино в група Н.

Ето и всички резултати от неделя:

Група С

Шотландия – Беларус 2:1

Дания – Гърция 3:1

Група G

Нидерландия – Финландия 4:0

Литва – Полша 0:2

Група Н

Сан Марино – Кипър 0:4

Румъния – Австрия 1:0

Група L

Фарьорски острови – Чехия 2:1

Хърватия – Гибралтар 3:0