О ще един спорен инцидент, включващ Винисиус-младши. Нападателят на Реал Мадрид е обвинен от бразилската съдебна система за предполагаемо „нарушаване на спокойствието на другите“ по време на голямо парти за рожден ден, което е организирал в Рио де Жанейро.

Делото, което се гледа в наказателния съд на Рио, се основава на жалба, подадена от съсед на Винисиус относно неговото парти за 25-ия му рожден ден между 19 юли и сутринта на 21-ви. Прокурорът се обадил на военната полиция, която пристигнала на мястото и ги помолила да намалят музиката. Винисиус първоначално приел забележката, но след като полицията си тръгнала, той увеличил музиката отново до „крайна сила на звука“.

Бразилският закон гласи, че наказанието за това престъпление, „нарушаване на работата или спокойствието на другите“, е между 15 дни и три месеца затвор или алтернативно глоба, както често се е случвало с футболисти или известни личности. Според съобщенията, огромното парти е включвало изпълнение на живо от рапъра Травис Скот и фойерверки.

Според вестник O GLOBO събитието е било посетено от около 500 гости, сред които френският халф Едуардо Камавинга, добър приятел на Винисиус от Реал Мадрид, както и други известни личности, сред които бразилската певица Анита, която е смятана за една от най-големите звезди в областта сред латиноамериканците.