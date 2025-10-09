В четвъртък сутринта е избухнал пожар в дома на звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор, разположен в жилищния район Ла Моралеха в Алкобендас (Мадрид).

Пожарът е възникнал в окачения таван на сауната в мазето (етаж -1) на къщата. Сигналът на 112 е подаден около 11:00 ч. и два пожарни екипа от община Мадрид са изпратени на мястото, като успяват да овладеят пламъците и да проветрят засегнатите помещения.

Дим изпълни два етажа на къщата , въпреки че не се съобщава за пострадали или отровени. Футболистът не е бил вкъщи по време на инцидента. Първоначалните спекулации сочат, че причината за пожара е електрическа повреда. Около обяд пожарните екипи напуснаха района, като ситуацията беше овладяна.

Винисиус в момента тренира с националния отбор на Бразилия, заедно със съотборниците си Едер Милитао и Родриго. Под ръководството на Карло Анчелоти, Бразилия ще се изправи срещу Южна Корея на 10 октомври (13:00 ч.) и Япония на 14 октомври (12:30 ч.).