Р еал Мадрид отнесе с 4:0 Валенсия у дома в среща от 11-ия кръг на Ла Лига. Тимът на Шаби Алонсо реши двубоя още преди почивката, когато отбеляза три гола. Това е четвърти пореден успех за Реал в първенството.

Реал започна мача добре. В 15-ата минута домакините получиха дузпа за игра с ръка. Килиан Мбапе не сгреши от бялата точка за 1:0. В 31-ата минута отново Мбапе вкара за Реал, този път след подаване на Арда Гюлер. В края на първото полувреме Реал получи нова дузпа за нарушение на Тиери Корея. Винисиус обаче не успя да преодолее вратаря на Валенсия Хулен Агиресабала, който се справи и с добавката на Арда Гюлер. Малко след това обаче домакините стигнаха до трети гол. Джуд Белингам бе точен с удар от границата на наказателното поле.

След почивката Реал продължи да атакува, а Мбапе стреля опасно, но Агиресабала спаси. В 82-ата минута Алваро Карерас вкара четвъртия гол за домакините.

Реал е начело в класирането с 30 точки, Валенсия е на 18-о място с 9.