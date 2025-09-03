У ЕФА обяви официалния календар за европейските клубни турнири през сезон 2026/27. Срещите ще стартират на 7 юли 2026-а година, а големият финал е насрочен за 5 юни 2027-а година, почти година по-късно.
Най-голямо значение за българските представители имат квалификационните етапи, които вече са фиксирани в програмата. Те ще се проведат, както следва:
Шампионска лига:
7/8 и 14/15 юли
21/22 и 28/29 юли
4/5 и 11 август
18/19 и 25/26 август (плейоф)
Лига Европа и Лига на конференциите:
9 и 16 юли
23 и 30 юли
6 и 13 август
20 и 27 август (плейоф)
Основната фаза на най-престижния европейски клубен турнир ще стартира на 8 септември и ще завърши на 27 януари. Мачовете в Лига Европа ще се проведат в периода 16 септември – 28 януари, докато срещите от Лигата на конференциите ще се играят между 15 октомври и 17 декември.
Елиминационна фаза:
Шампионска лига:
Плейофи: 16/17 и 23/24 февруари
1/8-финали: 9/10 и 16/17 март
1/4-финали: 6/7 и 13/14 април
1/2-финали: 27/28 април и 4/5 май
Финал: 5 юни 2027
Лига Европа и Лига на конференциите:
Плейофи: 18 и 25 февруари
1/8-финали: 11 и 18 март
1/4-финали: 8 и 15 април
1/2-финали: 29 април и 6 май
Финал Лига Европа: 26 май 2027
Финал Лига на конференциите: 2 юни 2027