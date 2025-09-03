У ЕФА обяви официалния календар за европейските клубни турнири през сезон 2026/27. Срещите ще стартират на 7 юли 2026-а година, а големият финал е насрочен за 5 юни 2027-а година, почти година по-късно.

Най-голямо значение за българските представители имат квалификационните етапи, които вече са фиксирани в програмата. Те ще се проведат, както следва:

Шампионска лига:

7/8 и 14/15 юли

21/22 и 28/29 юли

4/5 и 11 август

18/19 и 25/26 август (плейоф)

Лига Европа и Лига на конференциите:

9 и 16 юли

23 и 30 юли

6 и 13 август

20 и 27 август (плейоф)

Основната фаза на най-престижния европейски клубен турнир ще стартира на 8 септември и ще завърши на 27 януари. Мачовете в Лига Европа ще се проведат в периода 16 септември – 28 януари, докато срещите от Лигата на конференциите ще се играят между 15 октомври и 17 декември.

Елиминационна фаза:

Шампионска лига:

Плейофи: 16/17 и 23/24 февруари

1/8-финали: 9/10 и 16/17 март

1/4-финали: 6/7 и 13/14 април

1/2-финали: 27/28 април и 4/5 май

Финал: 5 юни 2027

Лига Европа и Лига на конференциите:

Плейофи: 18 и 25 февруари

1/8-финали: 11 и 18 март

1/4-финали: 8 и 15 април

1/2-финали: 29 април и 6 май

Финал Лига Европа: 26 май 2027

Финал Лига на конференциите: 2 юни 2027

Лудогорец Левски Шампионска лига