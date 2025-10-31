Р еал Мадрид срещу Барселона винаги е голям мач, но дербито в неделя имаше допълнителен зaлог за Шаби Алонсо. Миналия месец, след загубата с 2:5 от Атлетико Мадрид треньорът на Кралския клуб беше подложен на остра критика. Това беше унижение, което напълно разруши положителното настроение след обнадеждаващия старт.

Въпреки че са спечелили всички останали мачове през сезона, с изключение на този срещу Атлетико, Алонсо и неговият щаб смятаха, че още едно пропукване ще е крайно притеснително. Те са останали с впечатлението, че ако не постигнат добри резултати в ключовите битки срещу Ювентус, Барселона и Ливърпул, ще получат „жълт картон“ от ръководството.

Затова победата в Ел Класико беше изключително важна за Алонсо. Тя тушира част от натиска отгоре - в клуб, където очакванията винаги са изключително високи, независимо от обстоятелствата. Но тя представляваше и голям успех на друг фронт - отношенията с играчите му.

През последните седмици напрежението между Алонсо и част от отбора се е засилило, като няколко футболистите са останали недоволни от неговото управление и от начина, по който е наложил няколко важни промени от пристигането си през лятото. А избухването на Винисиус Жуниор при смяната му в Ел Класико е само върхът на айсберга.

