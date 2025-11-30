Ф ламенго спечели Копа Либертадорес за четвърти път в историята си. В бразилски финал, игран в столицата на Перу Лима, тимът победи с 1:0 Палмейрас.

Това е четвърти трофей за Фламенго в най-престижния турнир в Южна Америка след 1981, 2019 и 2022 г. Пред тима от Рио де Жанейро вече са само аржентинските Индепендиенте (7) и Бока Хуниорс (6), както и уругвайския Пенярол (5). С по 4 трофея са още Ривър Плейт и Естудиантес.

С финала днес Бразилия пък изравни Аржентина по брой спечелени трофеи в турнира, като двете държави вече имат по 25.

Триумфът на Фламенго дойде само година, след като тимът бе поет от бившия защитник Филипе Луис. 40-годишният бивш футболист, играл в Атлетико Мадрид и Челси, стигна до най-големия трофей в Южна Америка още във втората си година като треньор.

Фламенго започна мача по-добре. Самуел Лино и Бруно Енрике опитаха удари, но без успех. Рафаел Вейга бе близо до гол за Палмейрас, но не уцели вратата. В средата на първото полувреме се стигна до меле, но играчите на двата тима бяха разтървани.

След почивката Жоржиньо имаше шанс да изведе Фламенго напред след грешка на вратаря на Палмейрас Карлос Мигел, който обаче успя да блокира удара му. В 67-ата минута Фламенго поведе след корнер. Бившият играч на Реал Мадрид, Манчестър Сити и Ювентус Данило беше точен с глава.

Палмейрас се опита да стигне до изравнителен гол, но в края Фламенго можеше да стигне до второ попадение. Евертон стреля, а Карлос Мигел успя да отклони топката в гредата.

Фламенго е много близо и до титлата в Бразилия, като води с 5 точки пред Палмейрас два кръга преди края.