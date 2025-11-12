Б ившият полузащитник на Челси и националния отбор на Бразилия - Оскар, бе приет в болница заради проблеми със сърцето, потвърдиха от клуба му Сао Пауло. В информацията се казва още, че в момента футболистът е в стабилно състояние. 34-годишният Оскар е почувствал неразположение, докато е преминавал физически тестове във вторник в тренировъчния център на Сао Пауло. Оскар се завърна в бразилския клуб, откъдето започва кариерата си, през декември 2024 година.

От клуба излязоха с официално изявление: „Оскар бе откаран в болница, където в момента е в стабилно състояние и остава под лекарско наблюдение. Ще му бъдат направени допълнителни тестове, за да се постави диагноза. Бразилското издание Globo съобщи, че Оскар е използвал велоергометър, когато е колабирал и е бил в безсъзнание в продължение на две минути.

Според информацията, Оскар обмисля и оттегляне от професионалния футбол. Той се завърна в Сао Пауло, чийто мениджър е бившият нападател на Челси и Аржентина - Ернан Креспо. Той подписа тригодишен договор до 2026 година, след като преди това игра осем години в Китай.

