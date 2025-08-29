М арин Петков е все по-близо до трансфер от Левски в Монца, съобщава футболният спец Николо Скира. Според неговата информация, преговорите между двата клуба са в напреднал етап.

Твърди се, че самият Петков вече е договорил личните си условия с италианския клуб.

Ако сделката стане факт, 21-годишният футболист ще сложи подписа си под договор до 2029 година, пише dsport.bg.

 

