В инисиус Жуниор откачи след края на Ел Класико. Сега стои въпросът тръгва ли си той? Причината са камерите на DAZN, които уловиха шокиращо изявление на Винисиус, което той направи, докато беснееше при смяната си по време на Ел Класико.

💥 Vinicius, según Dazn, al irse del campo: "yo me voy del equipo, mejor me voy" pic.twitter.com/Npy46NbJFa — Diario AS (@diarioas) October 26, 2025

Според платформата бразилецът се е разкрещял: "Напускам отбора... Тръгвам си, по-добре да си тръгна". Tози път, за разлика от други случаи, крилото на Реал Мадрид дори не се опита да не скрие несъгласието си с решението на Шаби Алонсо. "Аз ли? Аз ли? Тренер, тренер!", извика бразилецът с разперени ръце, търсейки обяснение.

Последваха и финалните му думи: "Да върви по дяволите"!

