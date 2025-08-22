Лиъм Купър, Джейсън Локило и Аарон Исека (от ляво надясно) - първите двама вече са аут от ЦСКА, наред е и третият. А после и още....

Ц СКА се раздели с крилото Джейсън Локило. Днес клубът и футболистът прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие.

26-годишният белгиец с конгоански паспорт пристигна при „червените” през лятото на 2024 г. и оттогава записа участие в 27 мача, отбелязвайки 1 гол.

Той бе част от провала на най-титулувания клуб и един от тези с най-висока заплата – 32 000 евро.

Локило е четвъртият чужденец след шотландеца Лиъм Купър, косоваря Зюмюр Бютучи и французина Тибо Вион, (изгонен правилно, но не и очаквано вчера), с които ЦСКА се раздели с огромно закъснение това лято.

С изключение на британеца, на останалите трима им биха шута след идването на новия спортен директор Бойко Величков.Впрочем, Локило и Бютучи бяха пратени от него в дублиращия отбор заедно с белгиеца с известен брат Аарон Исека и люксембургския национал Мика Пинто.