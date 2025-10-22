В неделя предстои Ел Класико и в Барселона вече се надъхват за нов голям успех срещу вечния съперник Реал Мадрид. Левият краен бранител на каталунците Алехандро Балде не скри амбициите си за предстоящия сблъсък, като отправи смела закана към "кралския" клуб.

Балде изрази надежда, че отборът му може да повтори предишен свой успех на "Сантиаго Бернабеу", но същевременно остана здраво стъпил на земята, изтъквайки кое е най-важното: "Надявам се, че можем отново да разгромим Реал Мадрид на "Бернабеу", но най-важната част е кой ще спечели трите точки."

"Мисля, че изиграхме добър мач. Дори преди червения картон се справяхме добре. Имаме добри усещания преди Ел Класико, но няма значение кой отбор е в по-добра форма. В този мач всичко може да се случи", коментира той след категоричната победа с 6:1 над Олимпиакос в Шампионска лига.

"Много съм щастлив от победата и трите точки. Горд и щастлив съм. Победата винаги е важна, тя ни дава много увереност. Много съм развълнуван за Ел Класико, това е специален мач. Надявам се, че можем да го спечелим", завърши Алехандро Балде.