Националният отбор за девойки ще се бори за медалите днес. Световното бе открито в присъствието на инж. Петър Георгиев (вляво), Йорданка Благоева и президентът на федерацията Мариета Дукова.

Н ад 2200 гимнастички от 35 държави събра Самоков тази седмица за 25-ото световно първенство по естетическа групова гимнастика и за международния турнир Academic AGG Cup and IFAGG Trophy. Шампионатът на планетата бе открит днес от кмета на града инж. Ангел Джоргов, както и от инж. Петър Георгиев, председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Самел-90“ АД и „СамЕлион“ АД.

„Искам да ви поздравя, че сте на това грандиозно спортно събитие в красивия град Самоков и в още по-красивата зала „Самелион“. Пожелавам на всички състезатели и гости да си тръгнат с чудесни спомени от България“, заяви президентът на федерацията по естетическа групова гимнастика Мариета Дукова.

Топли думи на благодарност към домакините отправи шефката на международната федерация Лилия Морозова, както и легендарната ни атлетка Йорданка Благоева започна с изпълнение на съчетания от историята на българската естетическа гимнастика през годините, изиграни от бивши национални състезателки, и завърши с изпълнение на фолклорен ансамбъл “Филип Кутев”.

Националният отбор на България за девойки заема трето място от 39 състава след първия ден. Нашите в състав Далия Иванова, Линой Георгиева, Андреа Христова, Адриана Михайлова, Дария Начева, Жаклин Найденова, Андреа Сарафова и Никол Златкова изиграха отлично композицията си и получиха оценка от 27.500 т. Води руският отбор Мадона Джуниър с 28.150 точки, следван от Минетит Джуниър (Фин) с 27.800. Снощи играха жените, а финалите са днес. Любопитното е, че в международния турнир, който събра 138 тима, имаше и смесени отбори с момчета.

Таня Манова