К арлос Алкарас е ползвал Брукс Надер само за бройка, но нямал никакво намерение да стига по-далеч с нея. Това разкри испански журналист, който е доста близък със сънародника си. Алберто Гузман бе категоричен в предаването „No Somos Nadie“ , че само американката знае, че е гадже на новата голяма тенис звезда.
Brooks Nader is a seven-time SI Swimsuit star, and one of her many dazzling SI Swim looks from her Bermuda shoot was one of the most budget-friendly picks featured in the fold this year.— Sports Illustrated Swimsuit (@SI_Swimsuit) September 13, 2025
„Те не са двойка, нямат и официална връзка“, каза Гузман. „Алкарас е потвърдил пред обкръжението си, че е необвързан и че няма намерение да има сериозна връзка в момента", допълни той. Надер бе "издадена" от сестра й Грейс Ан. Медиите в САЩ пък твърдят, че хубавицата хвърлила въдицата и при Яник Синер.
Целта й била да улови една от двете големи риби. В крайна сметка обаче ще трябва да продължи да обикаля креват след креват в търсенето на нов балък, който да заведе пред олтара. Брукс трябва да се грижи и за рейтинга на шоуто, в което участва със своите сестри.
The Nader sisters, Meredith and Brooks Marks, and Rachel Zoe were at the Glance Fashion Week Immersive Pop Up event on Friday. ✨ 📸: J Mayer/Shutterstock pic.twitter.com/4Gr9E5TZUL— Page Six (@PageSix) September 12, 2025