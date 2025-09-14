К арлос Алкарас е ползвал Брукс Надер само за бройка, но нямал никакво намерение да стига по-далеч с нея. Това разкри испански журналист, който е доста близък със сънародника си. Алберто Гузман бе категоричен в предаването „No Somos Nadie“ , че само американката знае, че е гадже на новата голяма тенис звезда. 

„Те не са двойка, нямат и официална връзка“, каза Гузман. „Алкарас е потвърдил пред обкръжението си, че е необвързан и че няма намерение да има сериозна връзка в момента", допълни той. Надер бе "издадена" от сестра й Грейс Ан. Медиите в САЩ пък твърдят, че хубавицата хвърлила въдицата и при Яник Синер.

Целта й била да улови една от двете големи риби. В крайна сметка обаче ще трябва да продължи да обикаля креват след креват в търсенето на нов балък, който да заведе пред олтара. Брукс трябва да се грижи и за рейтинга на шоуто, в което участва със своите сестри.

 

 

