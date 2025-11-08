Н овак Джокович спечели 101-ата титла в кариерата си в АТР, след като стана шампион в първото издание на турнира от сериите АТР 250 в Атина. Надпреварата се организира от семейството на сърбина, а до миналата година беше в Белград. Джокович обаче я премести в Гърция заради проблемите с властите в родината си.

На финала в Атина 38-годишният сърбин, който беше №1 в схемата, стигна до обрат срещу Лоренцо Музети – 4:6, 6:3, 7:5. Успехът дойде много трудно, като само в третия сет двамата направиха пет пробива и имаха общо 13 шанса за пробив.

Това е 72-а титла на Джокович на твърди кортове, с което той изравни рекорда на Роджър Федерер в „оупън ерата“ (от 1968 г. насам – б.а.).

„Невероятна битка. Три часа изморителен мач. Можеше и той да спечели, поздравявам Лоренцо за невероятното представяне. Аз съм много горд от своето“, каза Джокович.

Това е втори трофей за него през 2025 г. след титлата в Женева. Във вечната ранглиста Джокович е трети със 101 титли, като пред него са само Джими Конърс със 109 и Федерер със 103.

Загубата пък коства на Музети място на финалите на АТР в Торино. Той трябваше да стане шампион в Атина, за да измести Феликс Оже-Алиасим.