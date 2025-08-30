Младежите ни победиха Япония и ще играят за девето място на световното.

Н ационалният отбор на България по волейбол за младежи до 21 години победи Япония с 3:1 гейма в мач за разпределение на местата от 9-о до 12-о на световното първенство в Цзянмън (Китай).

Воденият от селекционера Венцислав Симеонов отбор се наложи над японците в отделните геймове с 25:20, 12:25, 25:17, 25:22 и си осигури двубой за 9/10-о място утре. Съперник на България ще бъде победителят от срещата между Украйна и Република Корея, който е по-късно днес.

С успеха българите взеха реванш за драматичната загуба от Япония с 2:3 гейма в предварителната група.

Жасмин Величков бе над всички за победата с 24 точки. Капитанът Александър Къндев добави 11 точки.