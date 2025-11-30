С ъс световната титла за България завърши 25-ото световно първенство по естетическа групова гимнастика. Шампионатът, който се проведе за първи път в Самоков и общо за трети път у нас, е най-мащабният досега в историята и събра 77 отбора.

В новия комплекс „Самелион“ жените ни в състав Карина Нейкова, Сияна Табакова, Христиана Ковачева, Виктория Берова, Яна Стайкова, Мария Мехлемова и Катрин Тасева бяха безапелационни и за втори път в кариерата си се окичиха със златото след Грац 2022. Момичетата на Кристина Ташева,които по-рано този сезон станаха и европейски шампионки, събраха 58.700 точки. След националките ни се наредиха руският тим Мадона с 56.800 т., а бронза разделиха Минетит (Фин) и Експресия с по 56.650. Сред 13-те финалиста бе и отборът на Академик, който раздели седмото място с JWCPE AGG Team (Яп).

При девойките националният отбор завоюва бронзови медали. Далия Иванова, Линой Георгиева, Андреа Христова, Адриана Михайлова, Дария Начева, Жаклин Найденова, Андреа Сарафова и Никол Златкова получиха 54.650 т., а Академик Джуниър е 7-и с 52.750 т. Състезанието изгледаха настоящата треньорка на националния ансамбъл по художествена гимнастика Весела Димитрова и бившата – Татяна Стоянова.

За своите възпитанички, националната треньорка Кристина Ташева сподели пред „Телеграф“: „Световното протече по възможно най-добрия начин за нас. За съжаление леко бяха ощетени девойките, но все пак съм доволна, че останаха с медалите, защото щеше да бъде още по-грозно, ако не им ги бяха присъдили. Няма по-хубаво от това да спечелиш световна титла пред родна публика. Тя е втора на този отбор и втората световна титла въобще за България от 23 години, а през последната година ми беше доста трудно да ги задържа в спорта. Невероятна е самата емоция и за нас, и за ръководството на федерацията в лицето на президента Мариета Дукова и генералния ни секретар Елена Дукова, и за всички, които стоят зад цялата организация. Всички гости са възхитени от комплекса и от спокойствието, което им бе осигурено, за да покажат най-доброто от себе си. Малко нескромно ще прозвучи, но не съм била на по-добре организирано състезание“.

За своя път и този на отбора Ташева добави: „Няма лесна световна титла, в който и да е спорт. И няма нищо лесно в този живот. Да постигнеш нещо толкова голямо, след като две години подред направиха този отбор втори, беше много трудно. Но накрая те си свършиха работата по най-добрия начин и оправдахме доверието на всички хора, които са зад нас. Благодарна съм и на ръководството, и на съдийките, защото този успех е общ. Аз стартирах в първия детски отбор по естетическа групова гимнастика през 2003. година. Извървях дълъг път“.

Таня Манова