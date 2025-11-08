Е лена Рибакина спечели титлата на финалния турнир на женската тенис асоциация (WTA) в Рияд. На финала тя победи с 6:3, 7:6 (0) световната №1 Арина Сабаленка.

Това е първа титла за Рибакина на финала. За успеха си тя прибра и рекордните при жените 5,235 милиона долара от наградния фонд.

Рибакина затвърди добрата си форма на турнира, на който завърши без поражение. Тя направи пробив за 4:2 в първия сет, а след това го затвори с лекота. Във втория Рибакина трябваше да спасява два сетбола в десетия гейм, но се справи. Стигна се до тайбрек, в който представителката на Казахстан беше безкомпромисна.