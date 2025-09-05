А рина Сабаленка отново ще спори за титлата на US Open. Лидерката в световната ранглиста постигна трета поредна класиране за големия финал в Ню Йорк, след като надви Джесика Пегула с 4:6, 6:3, 6:4 в мач, продължил 2 часа и 7 минути.

Беларуската тенисистка демонстрира обичайната си мощ на сервис – записа 8 аса и загуби едва два гейма на свой начален удар. Тя реализира три пробива и въпреки че и двете състезателки направиха по четири двойни грешки, Сабаленка показа повече устойчивост в ключовите моменти.

Американката започна по-силно срещата и след обрат в първия сет го спечели с 6:4. Сабаленка обаче реагира бързо, наложи волята си във втората част и след ранен пробив изравни резултата. Решаващият трети сет премина по сходен сценарий – беларускинята поведе с пробив и запази аванса си до края, въпреки че Пегула отрази два мачбола. При третия шанс световната №1 не трепна и стигна до победата.

На финала Сабаленка ще се изправи срещу Аманда Анисимова, която надви в страхотна драма Наоми Осака. Тя достигна до втория си пореден финал на турнир от Големия шлем след 6:7(4), 7:6(3), 6:3 срещу двукратната шампионка в Ню Йорк.

