И зраелският Апоел Тел Авив надигра Монако с 85:77 (27:18, 17:16, 18:29, 23:14) в "Арена София" в шестия кръг на баскетболната Евролига за мъже.

Евреите, които домакинстват в столицата, постигнаха трета поредна и общо пета победа, като излязоха начело във временното класиране. Тимът от Княжеството, който бе финалист в най-престижния континентален турнир през миналия сезон, пък продължава с актив 3-3.

Василие Мицич беше най-резултатен за успеха на отбора от Тел Авив с 22 точки, от които 4 тройки, а Джонатан Мотли добави 17 точки.

За Монако Майк Джеймс завърши с 20 точки, 4 борби и 5 асистенции.

В публиката в зала „Арена София” бяха забелязани футболният треньор Велислав Вуцов и бащата на най-добрия ни баскетболист Александър Везенков – Сашо Везенков.

В следващата си среща от Евролигата Апоел ще приеме сръбския Партизан отново в София на 29 октомври. Два дни по-късно за Апоел предстои гостуване на гръцкия Олимпиакос, където играе именно Везенков-син.