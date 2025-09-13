Б ившият бразилски национал Адриано заведе световния шампион Ромарио в дома, в който е израснал, и му разкри интересни подробности от живота си, включително и голяма тайна.

„Малко хора знаят, но баба ме наричаше Пуканка, тъй като това лакомство ми беше любимо. И до днес тук ме знаят по този начин“, разказа Императора по време на обиколката из фавелата Вила Крузейро в Рио де Жанейро.

Adriano leva Romário para conhecer a casa onde cresceu na Vila Cruzeiro: 'Isso aqui é o meu mundo' https://t.co/bnBnsRcwKa — Jornal Extra (@jornalextra) September 12, 2025

„Това е моят свят. Роден съм малко по-нагоре, на улица №9. Но при баба се чувствах най-добре. А и е по-близо до игрището, на което играех. Много хора се чудят защо все още се връщам тук. Истината е, че се чувствам себе си“, изповяда се 43-годишният Адриано, който е трикратен шампион на Италия с Интер.

Историята му бе изслушана с интерес от Ромарио, който в САЩ'94 спечели световната титла с Бразилия. Бившият съотборник на Стоичков в Барселона сега е сенатор.