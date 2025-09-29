К расивата актриса Ким Ор Азулай ще блесне в София на мачовете на баскетболния Апоел (Тел Авив) в Евролигата.
Израелският тим ще играе домакинствата си у нас, а първото е във вторник срещу Барселона. Сили от трибуните на съпруга си Ивтах Зив ще дава чаровната 22-годишна Ким, която на 10 юли стана госпожа Зив. Ден по-рано нейният любим навърши 30.
„Ти си Ин към моето Ян. Моето равновесие. Моят дом. Всичко. Наистина беше любов от пръв поглед“, написа в навечерието на най-щастливия ден в живота си младоженката, която освен актриса е успешен инфлуенсър и модел.