Милитао създаде семейство с Таина, а Каролине с Перейра вече не са заедно.

П риказката на Каролине Лима и защитника на Фламенго Лео Перейра приключи след две години щастлив живот заедно.

Двамата се залюбиха през 2023-та, около година след като тя приключи отношенията си с далеч по-известния играч на Реал и бразилски национал Едер Милитао, който по ирония на съдбата също е бранител. И за да е историята още по-пикантна, той се хвана с бившата на Перейра – Таина, с която през изминалото лято мина под венчилото.

Феновете заподозряха, че има нещо гнило, когато Каролине изтри всичките си снимки с Лео. За да пресече всякакви клюки и догадки, тя потвърди раздялата пред журналиста Лукас Пасин от Metropoles.

„Добре съм, няма какво повече да коментирам. Ще кажа единственото, че прекратихме отношенията си“, заяви 29-годишната Каролине, която се радва на 5,9 милиона последователи в Инстаграм.

Relembre o relacionamento conturbado de Karoline Lima e Léo Pereira https://t.co/nq6CX2ybLm pic.twitter.com/mWjQ4EEV8O — Bangu News (@NewsBangu) September 28, 2025

Часове по-късно Каролине се включи и в личния си профил и публикува стори, в което заяви: „Ако някой се надява да ме види как лея сълзи и страдам, много е сгрешил.“ Така тя даде да се разбере, че няма намерение да се оплаква, както през 2022-ра, когото се раздели с Милитао. Защитникът на Реал я остави, докато тя беше бременна с дъщеря им Сесилия.

Случайно или не, но новината за края на любовта между Каролине и Лео Перейра идва след друга, която е за запой и шумно парти.

Някои медии в Бразилия съобщиха, че играчите на Фламенго се отдали на щур купон след отстраняването на аржентинския Естудиантес в плейофите на Копа Либертадорес. Бразилците спечелиха с 2:1 първия мач на 19 септември у дома, а в ответния като гости завършиха 1:1. Перейра беше титуляр и в двете срещи, като в първата си отбеляза автогол. От клуба опровергаха слуховете за пиене и празнуване.