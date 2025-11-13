Д ва дни продължи сватбата на вратаря на Байерн Даниел Перец, който този сезон играе като преотстъпен в Хамбургер.

Израелският национал се взе с певицата Ноа Кирел. От двамата тя е по-популярната, тъй като се справя отлично на музикалната сцена. През 2023-та синеоката брюнетка се нареди трета в конкурса „Евровизия“ с песента Unicorn.

Романсът на хубавицата и футболиста продължава малко повече от две години. Даниел, на 25 г., представи за пръв път любимата си през 2023-та, когато подписа договор с Байерн. След около 12 месеца двамата се сгодиха, а от тази седмица и официално са семейство. Сватбата им се състоя в родния Израел и по-точно в град Яфа. Официалната церемония беше във вторник, а вчера настана време и за голямата веселба. За втория ден от сватбата гостите бяха посъветвани да си облекат удобни дрехи и обувки за танци.