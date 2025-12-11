П оловинката на най-добрия български тенисист Григор Димитров – Ейса Гонзалес, сподели нови моменти в социалните мрежи, които предизвикаха интерес сред феновете. Мексиканската актриса публикува серия от снимки в личния си профил в Instagram, разкриващи зимна обстановка. На кадрите Гонзалес позира сред сняг, като компания й правят единствено снежен човек и шейна. Актрисата изглежда в отлично настроение и видимо се наслаждава на почивката си.
Прави впечатление обаче, че на нито една от фотографиите не присъства Григор Димитров. Ейса е сама на всички споделени снимки, което веднага бе забелязано от последователите на двойката. Въпреки отсъствието на тенис звездата от кадрите, половинката му изглежда щастлива в зимната идилия.
