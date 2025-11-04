Л индзи Вон обяви интересни новини за бъдещето си.

През декември 2024 г. Кралицата на ските се завърна на пистите след повече от пет години пауза. Сега се готви за олимпиадата през 2026-а, основната причина да не обяви пенсионирането си. След игрите обаче Вон смята да смени попрището и да се посвети на родеото.

„Мисля, че родеото може да бъде следващото ми голямо приключение“, призна 41-годишната алпийка в американското предаване Today.

Линдзи се е посветила сериозно на бъдещото си начинание. През лятото тя публикува в профила си серия от клипове и снимки, на които се учи да язди, а също така показва завидни умения да хвърля ласо.

„Отидох на родео и реших, че искам да науча ново умение. Може би следващото лято, когато имам повече време, ще се занимавам по-сериозно с това“, написа тогава олимпийската шампионка от игрите във Ванкувър през 2010 г.