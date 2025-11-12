С голям успех отвъд Океана се похвали красивата испанка Лус Мендес, която вече шест години е жената до халфа на Реал Брахим Диас.

28-годишната дама организира голямо събитие в Маями за дами, които държат на външния си вид. „Това беше едно от най-предизвикателните, интензивни и преобразяващи преживявания в живота ми. На практика се заех с това сама. В нова страна, с марки, които не познавах, с хора, които не познавах, на напълно непознати места“, написа успешната Лус, която се занимава с организирането на събития за луксозни уелнес изживявания, вдъхновени от петте елемента – Земя, Вода, Огън, Въздух и Етер, наричан също така „пространство“ или „празнота“.

Любимата на мароканския национал е дейна дама, подвизава се също като актриса, модел, предприемач. Тя е родена в Мадрид, където и среща футболиста още в първите му дни в Реал, за който той играе от януари 2019-а. Самият той е роден в Испания – в Малага, от местна майка и баща мароканец, заради когото избира да играе за националния отбор на мароканската държава.