М ъжете не се задържат много при ослепително красивата Джесика Гойкоечея.

Последният пример е с ръгбиста Ману Морено. Испанският национал изкара с моделката по-малко от година. Двамата преди броени дни бяха на ваканция в Ибиса с приятели и в социалните мрежи демонстрираха колко добре си прекарват. Изненадващо обаче 28-годишната Джесика изтри всички снимки с Ману, което доведе испанските медии до извода, че вече не са заедно.

Преди да залюби ръгбиста, хубавицата, известна с провокативните си снимки, завъртя главата на друг спортист – футболиста Марк Бартра. Двукратният носител на Шампионската лига с Барселона и госпожица Гойкоечея разкриха връзката си в края на 2022-ра, а през юли 2024-та се разделиха.