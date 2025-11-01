И спанската националка Атенеа дел Кастийо проплака от липса на мъжко внимание.

„Страх ги е да ме доближат, дори не пробват. Мислят ме за недостижима, а никой не е такъв. Всички сме равни, всеки човек има своите силни страни и всички заслужаваме уважение. Никога не съм си мислила, че съм по-добра от другите само защото съм известна. Честно казано, не ми харесва този „звезден“ статус. Имала съм нощи, в които плача в леглото“, сподели 25-годишната Атенеа, която играе като крило в Реал и женския национален отбор на Испания. С екипа на „Ла Фурия“ тя е световен шампион от 2023 г.

Въпреки оплакванията си госпожица Дел Кастийо не е сама. Тя има мъж до себе си и той също е футболист, макар и не толкова добър като нея. Той се казва Исраел Перес, също като нея е на 25 и от това лято е близо до своето момиче, след като подписа договор с местния Москардо от четвърта дивизия.