Р адостна вест съобщи датският национал Мортен Хюлманд.

В съвместна публикация със съпругата си Емили Софи Нисен капитанът на Спортинг (Лисабон) разкри, че ще стават родители.

„Бракът ни донесе по-голяма благословия, отколкото можехме да си представим. На половината път сме до срещата с нашето малко момиченце“, написа семейството и публикува снимки от видеозона.

Веднага заваляха поздравления от съотборници на Хюлманд, като сред първите бяха защитниците Зено Дебаст и Матеус Рейс и халфът Педро Гонсалвеш.

Хюлманд се състезава за Спортинг (Лисабон) от 2023 г. Преди това бе в австрийския Адмира Вакер и италианския Лече. Халфът е син на бившия селекционер на Дания Каспер Хюлманд. С любимата си Емили се венчаха миналия юни.