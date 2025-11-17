Б разилската изкусителка Габриела Лензи потвърди слух, който витаеше от края на октомври. Тя и Родриго от Реал са двойка.

Хубавицата се пръкна на стадион „Емирейтс“ в Лондон, за да гледа приятелския мач Бразилия – Сенегал (2:0). За никого не остана тайна, че е на трибуните не просто да подкрепя сънародниците си, а заради играча с №10. Именно с негова фланелка се бе и облякла.

Габриела нашумя преди 11 години, когато имаше бурна афера с Неймар. Тогава тя беше на 20 и все още пробиваше в света на модата, а сега вече може да се похвали с множество ангажименти, включително и в телевизията. През септември тя навърши 31 и е кака на Родриго – по-голяма е от него със 7 години. Само допреди няколко месеца той имаше връзка с друга бразилска хубавица – Бруна Рота, която сега върти любов с италианския футболист Матео Ретеги.