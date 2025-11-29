Б укайо Сака се е сгодил за приятелката си Толами Бенсън, с която са заедно от пет години. Запознати твърдят пред в. „Сън“, че футболният ас на Англия и Арсенал е задал въпроса по време на романтична среща в луксозен лондонски хотел.

24-годишните влюбени винаги са държали връзката си далеч от прожекторите, като Толами стана известна на хората, след като се появи да подкрепя Сака на световното в Доха 2022, а после и на Евро 2024. Родом от Хатфийлд, Бенсън завършва връзки с обществеността и медии в университета в Бирмингам. Сега е старши изпълнителен директор по планиране в Лондон.

Относно предложението за брак, близкият до двойката разкри: „Букайо се постара напълно за предложението за брак – и пръстенът, който избра, е абсолютно огромен. Той беше организирал специална вечер и Толами остана трогната“.

Звездата на Манчестър Сити и Англия Фил Фодън също възбуди слухове за сватба.

25-годишният халф и детската му любов Ребека Кук (23) бяха снимани как избират халки в магазин за бижута в Уимслоу, Чешир. Още от януари блондинката носи голям диамант на безименния си пръст и се появиха информации за годеж в Париж навръх Нова година. Сега Фил и Ребека разгледаха някои артикули в Empire Fine Jewellers, от което медиите на Острова заключиха, че вече е дошло време за подписването.

По-важната работа в отношенията им вече е свършена, тъй като Кук дари половинката си с три деца. Най-голямото дете в семейството – Рони, вече е на 6 и е истинска звезда в Инстаграм, където има 4,2 милиона последователи. Сестричката му Тру е на 4 г., а братчето – Фил Младши, се роди по време на европейското през юни 2024 г.