Б разилската сексбомба Бруна Рота продължава да сменя футболистите като носни кърпички.

27-годишната блондинка беше засечена с четвърти различен играч от началото на лятото. Този път фитнес инфлуенсърката бе засечена с нападателя на Шахтьор (Донецк) Кауа Илаяс. Бруна явно не се притеснява, че е с 8 години по-възрастна от своя сънародник и летяла специално до Харков, за да се види с таланта.

„Мъжете не знаят, но най-истинското чувство за всяка жена е, когато получава цветя“, написа Рота под видео, на което държи букет от рози. По-наблюдателни нейни последователи веднага разкриха, че клипчето е правено в дома на Илаяс. По-късно тя си пусна стори от фитнес, който се оказа, че е в Харков.

Любопитното е, че само преди няколко дни Бруна, която живее в Испания, летя до Италия, за да се види с португалския защитник на Лацио Нуно Таварес (25). Преди няколко месеца хубавицата имаше гореща връзка с Родриго от Реал (Мадрид). След това пък се появиха слухове, че си е набелязала италианеца Матео Ретеги от Ал Кадисия, като го е видяла на снимки, а впоследствие го е омаяла с чара си.