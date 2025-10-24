Ж ената на сръбски халф Неманя Матич - Александра, му направи номер по време на кратката семейна ваканция във Венеция.

Красавицата публикува кадри от Града на каналите, а на една от тях се вижда зарядно за телефон в чантата й. Устройството явно не убягна от погледа на Матич, който коментира снимката.

„Това моето зарядно ли е в чантата ти? Върни го“, написа Матич.

„Ти си го сложил там и няма връщане назад“, отговори му дългокраката брюнетка.

34-годишният футболист, който през лятото подписа с италианския Сасуоло, и любимата му бяха във Венеция заедно с трите си деца. Те се насладиха на разходка с гондола и обяд в един от най-добрите местни ресторанти. Матич неведнъж е казвал, че семейството му е на първо място. През миналата година той напусна Рен, след като клубът не успя да осигури английско училище за децата му.