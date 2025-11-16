Б ългаринът Виктор Викторович - Дерменжи е загинал във войната в Украйна. Това съобщиха във фейсбук профила си от "Бесарабски фронт 2.0"

"Изпращаме български лъв, получаващ днес своята вечна слава. Баща, приятел и пазител на свободата.

Човек, чийто живот бе изпълнен не с думи, а с дела - дела, които оставят следа по-силна от времето.

Слава на героя!", пишат още другарите на бесарабския българин.

Мъж

Виктор Дерменжи бил от "онези редки мъже, които не бягат от своя дълг. Когато родината му беше нападната, Виктор не се поколеба. Той бе сред първите, които се изправиха срещу окупатора така, както само истинските воини умеят - със спокойствие, решителност и дълбоко чувство за чест.

Биеше се там, където е най-тежко, но не се отвърна от избрания път. Това е смелост, която не се учи - тя се носи в кръвта и в корена. Днес две дъщери остават да растат с празнина, която никой никога няма да запълни.

Две млади души, които ще живеят с гордостта, че баща им е бил не просто войник, а защитник на свободата -човек, който постави бъдещето им над собствения си живот. Те са полусирачета, но и наследнички на герой.

Болка

Тяхната болка е болката на цял народ", пишат от "Бесарабски фронт 2.0".

Виктор бил част от голямата българска общност на украинска земя - хора, които векове наред пазят своята идентичност, своята чест и своята дума. "И точно така ще бъде помнен и той: като син на две държави и на своя народ, който превърна смелостта в съдба. Родния му Измаил днес се прекланя. Приятели, бойни другари, съседи - всички говорят за него тихо, почтително, със сълза и гордост едновременно.

Защото такива като него не си отиват. Те остават в паметта на земята, за която са стояли до край. Общността на Измаил, Измаилският градски/общински съвет и неговият изпълнителен комитет изказаха искрени съболезнования на роднините и близките на починалия Защитник".