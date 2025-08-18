Р уското външно министерство потвърди несъгласието на Москва с разполагането на войски на НАТО в Украйна, предаде "Файненшъл таймс".

ВАШИНГТОН: Зеленски и Тръмп се срещнаха (ВИДЕО)

Русия счита "всякакви сценарии", включващи разполагане на войски на страни от НАТО, за "категорично неприемливи", заяви говорителката на външното министерство Мария Захарова.

Русия също така е поискала ограничения за украинската армия, както и прекратяване на доставките на западно оръжие и споделянето на разузнавателна информация като условия за постигане на мир.

*Източник: БНР

Тръмп Зеленски разговарят войски НАТО Украйна не разузнавателна информация Москва