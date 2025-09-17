Р уският президент Владимир Путин се появи с униформа по време на военното учение на страната му с Беларус. Военни експерти отбелязаха, че Путин почти никога не е обличал военна униформа по време на управлението си и действията му може да значат, че се готви за война.

Около 30 000 руски и беларуски войници се обучават в изстрелвания на балистични ракети и въздушни удари като част от военните си учения „Запад-2025“. Индия също се присъедини към учението, като министърът на отбраната заяви, че е изпратил 65 ескадрили на полигона Мулино, близо до Нижни Новгород, за да „допълнително засилят сътрудничеството в областта на отбраната и да насърчат другарството между Индия и Русия“. Добавя се, че войските ще участват в „съвместни тренировки, тактически учения и специални оръжейни умения“. Ходът предизвика шок по целия свят, пише Daily Mail.

Това се случва в момент, когато НАТО засилва противовъздушната си отбрана, след като 21 руски дрона нарушиха полското въздушно пространство миналата седмица, а друг прелетя през румънската граница с Украйна миналия уикенд.

Дейвид Меркел, консултант и бивш ръководител на отделите за Европа и Евразия в Държавния департамент на САЩ, заяви: „Tова показва приоритета, който Ню Делхи отдава на отношенията си с Москва, нещо, на което премиерът Нарендра Моди разчита повече предвид несигурността в отношенията му с президента Тръмп“.

Путин лично посети учението Запад-2025, облечен от глава до пети във военна униформа. 72-годишният руски лидер беше забелязан да се разхожда из тренировъчен полигон в района на Нижни Новгород. Той каза на тълпа от чуждестранни наблюдатели и участници: „Бих искал да ви благодаря за участието. Участват 100 000 военнослужещи, около 10 000 системи оръжия и техника, 333 тактически авиационни самолета, самолети от стратегическа авиация и военнотранспортни самолети“.

Твърди се, че са участвали над 247 кораба, подводници и спомагателни плавателни съдове, както и 25 чуждестранни делегации, които са се явили да наблюдават разгръщането на военните учения на Кремъл.

Путин настоя, че ученията са за „възстановяване на доверието“ – въпреки че идеята му за миротворчество, включващо симулирани атаки срещу НАТО, предизвика недоумение.

