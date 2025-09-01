О тиде си човекът, стоял с десетилетия най-близо до голите тела на прочути звезди и кралски особи.

Британският дизайнер на луксозни пижами Дерек Роуз почина на 93-годишна възраст, след като през кариерата си създаваше спално облекло, носено от редица емблематични звезди.

Основателят и председател на награждаваната марка за мъжка мода Дерек Роуз почина в петък, 29 август.

Известни личности като Леонардо ди Каприо, Хари Стайлс, Еди Редмейн и Сара Джесика Паркър напоследък са известни с това, че носят марката.

Дерек Роуз в миналото е бил част от облеклото на кралското семейство, бившия президент Джералд Форд, Джон Ленън и Йоко Оно, които са носили еднакви пижами.

Неговата марка два пъти печели наградата на кралицата за износ.

Той е описван като „извисяващата се фигура на британското мъжко облекло“.

*Източник: The Sun, WWD