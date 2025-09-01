И нфлуенсърка го закъса здраво след като изпълни "мръсни танци" около турското знаме. Ако чувствените движения могат да предизвикат приятни вълнения с Патрик Суейзи в света на киното, в живия живот може да донесат само неприятности в някои части на света.

Така става с босненска инфлуенсърка, която се отиде в Турция и подхвана горещо турското знаме. Сега е изправена пред 5 години затвор.

История, която започна като обикновен танц в Instagram, се превърна в международен скандал. И докато част от обществеността я възприема като провокация, Мерием отстоява позицията си - за нея това беше представление, а не обида. Интернет, разбира се, не показа милост.

Мерием Чулевич, която наскоро попадна в заглавията на световните медии, се изказа, след като предизвика лавина от коментари заради видеоклип, в който танцува около пилон с флага на комшиите.

Видеото, което тя публикува в профила си „Blittem“, бързо стана вирусно и дори „Ню Йорк Поуст“ излезе със статия по темата.

Wannabe influencer facing jail time for stunt dancing on Turkish flag https://t.co/VqDzSAD4Ry pic.twitter.com/lvavxZyDfu — New York Post (@nypost) August 26, 2025

Въпреки че дори не докосна знамето, турските потребители я обвиниха в обида на национални и духовни ценности.

Консервативният представител на Партията на справедливостта и развитието от Невшехир, Емре Джалишкан, също реагира, заявявайки, че ще следи процеса срещу нея и че „всяко неуважение към ценностите на турската нация няма да бъде толерирано“. А както е известно тази партия е основана от Реджеп Ердоган и в момента е управляваща в Турция.

Чулевич заяви днес, че не е имала лоши намерения, подчертавайки, че гледа на Турция с уважение и състрадание: "Всички турци, които бяха на мястото на снимките този ден, бяха във възторг. Снимаха ме, приближаваха се до мен и ми казваха колко съм красива и как никога не са виждали нещо подобно. Нямах лоши намерения и наистина обичам тази страна.

Въпреки това, тя завърши съобщението си с остро обръщение към критиците: "Лоши хора, които искат да разпространяват лоша енергия - МАХНЕТЕ СЕ от профила ми. П.С. Предизвиквам ви: направете същото като мен, да видим колко сте силни. Мир на всички."

Росица Лаханова